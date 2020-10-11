陸委會昨日發聲明，指責環球時報總編輯胡錫進在其微博上對蔡英文總統雙十講話是惡意挑釁，又指胡錫進「居心叵測」，籲北京當局應約束官媒不要再妄言妄行。對此，胡錫進再發微博回應，除表示不要用「官媒」帽子試圖堵住環球時報以及他本人的嘴外，並稱有權利就台海事務做出評論。

中共外圍官媒環球時報總編胡錫進說蔡總統演說口氣軟，是因為已感受到戰爭懲罰的嚴重性，並嗆要對台灣軍事鬥爭武嚇。陸委會昨日表示，北京當局不應放任官媒胡言亂語，胡亂放話，在兩岸升高敵意，在區域及台海製造事端。

胡錫進透過微博反駁，表示「請台灣當局自重，也請他們為不把台灣推向戰爭盡一份應有的責任」。

他稱，眾所周知，台海局勢如今高度緊張的根本原因在於台當局奉行的謀「獨」路線，以及主動迎合美國對台灣事務的干預。唯有他們改弦更張，台海地區才可能恢復前些年的平靜。

他說，「環球時報和老胡本人會一如既往為維護中華民族的根本利益積極發聲，客觀報導和評論。 我們不會受制於台灣當局的說三道四。」

(旺報 )