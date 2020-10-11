NBA的最後兩分鐘裁判報告是否應該宣布取消算了？聯盟11日公布總冠軍賽G5裁判報告，結果坦承最後兩分鐘內出現2次誤判，全都對熱火有利，裁判報告卻用兩次誤判後，都由湖人進球輕輕帶過，擺明根本就是不想真正坦承錯誤。

根據最新公布的G5裁判報告，第1次誤判發生在最後1分01秒，吉米巴特勒在防守詹姆斯切入上籃時，明顯已經碰觸到詹姆斯的頭部，裁判卻沒響哨，隨後詹姆斯自己搶到進攻籃板補進，裁判報告也就認為這個吹判無關整個比賽流程。

接著在最後28秒，伊戈達拉應該被吹防守3秒違例，因為當時他在禁區並無明顯防守對象，湖人應有1次罰球機會，可是裁判報告認為隨後安東尼戴維斯補籃成功，所以並無太大影響，卻忘記假如湖人當時罰進1分，最後勝負恐將難定。

至於湖人總教練佛格賽後最不滿的兩次湖人在讀秒階段防守犯規，分別是在最後46.7秒與16.8秒，這兩次犯規也把吉米巴特勒送上罰球線4罰俱中，裁判報告全都用出現「身體接觸」塘塞，更是擺明不肯認錯，佛格也只能慶幸自己沒被罰款。

(中時 )