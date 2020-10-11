國安特勤帥哥林政宏有「特勤吳彥祖」之稱，在韓國瑜競選期間擔任維安人員爆紅。 （圖／國安局特勤中心提供）

2020總統大選期間，韓國瑜國安團隊中有「特勤吳彥祖」之稱的特勤帥哥林政宏，因亮眼外型爆紅，選舉後，林政宏也結束任務。昨（10）日國慶典禮上，雖然戴著口罩，但林政宏仍馬上被認出，比起過去跟個韓國瑜全台趴趴走，林政宏似乎變白了一些。

國慶典禮上出現一名熟悉的維安人員，仔細一看，原來他就是爆紅的「特勤吳彥祖」。據《東森新聞》報導，面對記者詢問換工作後是否還適應？林政宏低調轉身，並未回應。

其實，林政宏結束韓國瑜競選期間的維安任務後，就歸建保六官一隊，此次是跟憲兵202指揮部，組成複合式的維安任務，除在國慶典禮現場維安，也幫忙接待民眾。

不過先前也傳出，林政宏疑因曝光度太高恐遭踢出特勤圈外。當時特勤中心表示，林政宏不應該將他值勤中的任何樣態與地點公開在網上，主要是這個動作違反特勤紀律，與他曝不曝光一點也沒有關係。

(中時新聞網)