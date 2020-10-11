美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）說，今年有超過190艘軍艦上爆發新冠肺炎疫情。
據《海軍時報》（Navy Times）10日報導，要是只算美國海軍能部署的296艘軍艦，那意味艦隊中有近65％的艦艇都受到新冠肺炎某種程度的侵襲。不過，吉爾迪強調，他們積極及早採取行動，以隔離檢疫，並追查感染源，有助於遏制疫情。
而究竟有那些軍艦爆發疫情，以及嚴重到甚麼程度，目前還不清楚。
(中時新聞網)
美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）說，今年有超過190艘軍艦上爆發新冠肺炎疫情。
據《海軍時報》（Navy Times）10日報導，要是只算美國海軍能部署的296艘軍艦，那意味艦隊中有近65％的艦艇都受到新冠肺炎某種程度的侵襲。不過，吉爾迪強調，他們積極及早採取行動，以隔離檢疫，並追查感染源，有助於遏制疫情。
而究竟有那些軍艦爆發疫情，以及嚴重到甚麼程度，目前還不清楚。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。