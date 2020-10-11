美國海軍「紀德號」（USS Kidd，DDG-100）驅逐艦在海上爆發新冠疫情後，艦上人員接受檢測。

美國海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）說，今年有超過190艘軍艦上爆發新冠肺炎疫情。

據《海軍時報》（Navy Times）10日報導，要是只算美國海軍能部署的296艘軍艦，那意味艦隊中有近65％的艦艇都受到新冠肺炎某種程度的侵襲。不過，吉爾迪強調，他們積極及早採取行動，以隔離檢疫，並追查感染源，有助於遏制疫情。

而究竟有那些軍艦爆發疫情，以及嚴重到甚麼程度，目前還不清楚。

(中時新聞網)