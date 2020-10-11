王姓身心障礙婦人因在路上兜售免費貴賓券遭警方盤查，警方認為她是售票「黃牛」，依違反《社維法》移送裁罰。但法官除了認定王婦並非「購買」票券再轉售圖利，裁定不罰外，並質疑警方在王婦沒有明顯違反社會秩序情況下，將她留置警局詢問1.5個小時，毫無包容同理心，要求警方精進執法作為。

王婦今年8月29日下午，在北市信義路5段附近將酒展及化妝品展大會免費索取的貴賓票券，以每張50元轉售時被警方盤查。王婦供稱因身障找不到工作，才會賣免費券，警訊後依《社維法》第64條第2款「非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利」，移送台北地院簡易庭裁罰。

法官認為，依警方提供事證，並未發現王婦「購買」票券事證，不符《社維法》處罰規定，裁定不罰，並質疑警方執法「過當」。

法官認為，警方對無力反抗的身障者，在發動職權時更需有謙遜包容的同理心，本案並無任何民眾或主辦單位的報案紀錄，也沒有王婦干擾或騷擾路過民眾的情形。警方在沒有明顯社會秩安疑慮情形下，逕自發動職權，令人擔憂。

法官指出，王婦因本案經警訊2次，留置警局逾1個半小時，令人不捨，期盼警方執法時能更精確掌握違序行為要件，避免因正義之名，殃及無辜身障民眾。

(中時 )