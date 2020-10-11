美國女將柯寧(Sofia Kenin)在法網女單決賽遭到波蘭對手6-4、6-1擊敗，柯寧很失望但努力保持樂觀。「我希望贏球，不過我也很高興能打到這裡。」柯寧在先前的羅馬公開賽次輪被6-0、6-0痛宰，史上從未有一個世界前5兼大滿貫得主被打得這麼慘。

柯寧年初拿下澳網女單冠軍，目前排名世界第4，獲選WTA的2019年最佳進步獎。她在美網失利、羅馬賽事被痛扁之後還能馬上站起來闖進法網決賽，可惜打不贏波蘭的思薇雅蒂(Iga Swiatek)。其實兩人2016年在法網少年組已經交過手，那次也是柯寧輸了。

過去18年來，美國選手除了威廉絲姊妹只有2人摘過大滿貫單打金盃，一個是史蒂芬絲(Sloane Stephens)，另一個是柯寧。2017年美網，琪絲(Madison Keys)、史蒂芬絲上演「美國內戰」，這是1990年以來首次沒有威廉絲姊妹參與的美國內戰。最後史蒂芬絲獲勝。

27歲的史蒂芬絲、25歲的琪絲、21歲的柯寧、16歲的戈芙(Coco Gauff)，其中只有柯寧不是黑人，過去她自認受到美國媒體的忽視。柯寧出生於莫斯科，血統是俄國人，幼年隨父母移民美國。眼見威廉絲距離退役不遠，男網又被壟斷，美國下一代網球希望暫時就是這幾人了。

(中時新聞網)