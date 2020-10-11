MARVEL RUN Taiwan漫威主題路跑，11日在台中市府前廣場率先開跑，市長盧秀燕到場鳴槍。（盧金足攝）

「Find Your Power化身漫威英雄 釋放你的無限之力」，由台灣華特迪士尼主辦的MARVEL RUN Taiwan漫威主題路跑，11日在台中市府前廣場率先開跑，市長盧秀燕到場鳴槍，大型漫威英雄人形公仔讓跑者打卡拍照做紀念，美國隊長、雷神索爾、薩諾斯及火箭浣熊與格魯特等人氣角色變成萬人迷，很多跑者爭相合照，盧秀燕持美國隊長盾牌，希望成為台中隊長，帶領台中大建設向前衝。

MARVEL RUN Taiwan漫威主題路跑賽事，共規畫挑戰組（9kM）、休閒組（5KM），台中場次總共吸引萬人報名參加。

台中市長盧秀燕持美國隊長盾牌，希望成為台中隊長，帶領台中大建設向前衝。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕學起雷神索爾造型，架勢十足。（盧金足攝）

今日清晨6時30分，盧秀燕到場鳴槍，萬名跑友從台中市政府廣場旁惠中路出發，沿路經過台中國家歌劇院及夏綠地公園，挑戰組將於龍富路五段進行折返、最後進入終點府會園道，秋高氣爽，跑者活力十足。

台中專場特別設4個漫威主題的拍照專區，有大型漫威英雄人形公仔能讓跑者打卡拍照做紀念，其中包含人氣角色有美國隊長、雷神索爾、薩諾斯及火箭浣熊與格魯特，還有大小朋友打扮成蜘蛛人，成會場焦點。

MARVEL RUN Taiwan漫威主題路跑，11日在台中市府前廣場率先開跑，市長盧秀燕到場鳴槍。（盧金足攝）

現場由XSPORTS販售的漫威系列周邊服飾也吸引許多的漫威迷搶購，參與賽事跑者，獲由飲料廠商贊助的飲料免費暢飲及賽後點心。

運動局長李昱叡表示，活動結合漫威英雄主題來推廣路跑運動，吸引各地民眾來到台中，除了帶動觀光經濟，也能促進全民運動風氣，運動局在年底舉辦許多酷運動，2020女力女麗WOMENS DAY以及2020第二屆台中電競嘉年華，持續推廣「酷城市、酷運動」，歡迎大家來參加運動又健身。

(中時 )