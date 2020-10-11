能當上電視主播，往往都有亮眼的外型和清晰的口條，為了樹立專業性，幾乎都穿套裝播報，不過，日本有名女主播井口綾子卻穿了一件款式像圍裙，顏色又接近裸膚的服飾登台，立刻引起網友熱議。

有位日本網友在推特發文，分享日本電視台《TBS》女主播井口綾子播新聞的畫面，只見她穿著一件膚色的無袖連身褲裝，由於肩帶有荷葉邊設計，乍看之下很像深夜節目中的「裸體圍裙」，但是，井口綾子明明就有條有理的講著美國股市資訊等經濟新聞，意外的創造出反差萌。

該名日本網友笑說：「乍看真的以為是裸體圍裙耶」，許多網友也在留言區附和：「別說乍看了，我仔細看之後一樣覺得像是裸體圍裙」、「無論看了多少次，這都是一條裸露的圍裙」、「如果說這不是裸體圍裙，我反而會覺得莫名其妙」、「沒有閒工夫看股價了啊」，幾乎歪樓一片。

事實上，《TBS》的新聞節目與服飾品牌「To the sea」合作，所以女主播身上穿的衣服都是這個牌子贊助的衣服，井口綾子當天穿的也是，而且《TBS》還在節目的官方推特上曬出井口綾子在後台的全身自拍照，徹底為該服飾品牌宣傳，看來效果十足，在網路上掀起不小的討論度。

井口綾子曬出全身照，原來是一件膚色的連身褲。（圖／推特@ Business_Click_）

(中時新聞網)