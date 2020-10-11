新北市新莊區１名20歲郭姓男子，今天上午7時許，酒後無照駕駛1輛賓士C250行經復興路時突然衝進騎樓內，一連撞翻了停在騎樓內的9輛機車，警方到場時車內滿是酒氣，郭男還一然茫然的坐在車內，經酒測值高達0.69mg／l，訊後將依公共危險罪將他移送。

郭姓男子供稱，剛和朋友一起到KTV飲酒作樂，突然聽到朋友受傷住院，才會開車前往醫院探視，但因為不熟新莊的路況，才會失控撞上騎樓。附近民眾表示，現場聽到巨大的煞車聲後，便聽到撞擊聲響，還有一名路過的老人差點被撞上。

警方表示，現場共有9輛機車受損，車禍現場未佔用任何車道不影響交通，事故車輛則上午8時許已拖吊完畢，郭男偵訊筆錄後依公共危險罪移送，並依道路交通管理處罰條例第21條無照駕駛舉發。

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(中時 )