總統蔡英文昨天在國慶演說，特別向大陸領導人習近平喊話。她說，當前兩岸當務之急，是共同討論和平相處之道、共存之方；而維持兩岸穩定，不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同責任。蔡強調，對岸領導人最近公開表示「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」，「我們希望，這是一個真正改變的開始」。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男拿2019國慶文告來比對，發現有兩點差別。

沈政男在臉書撰文指出，若拿出2019國慶文告來比對，明顯可以看到兩點。首先，蔡對於中國大陸當局的語氣，緩和十萬八千里，沈政男認為，這是因為今年不必選舉，不必再為反中氛圍加油添火；第二則是文筆遜色許多，「原因可能是丁允恭離職了吧」。此外，沈政男認為，除了不用選舉，美國即將改朝換代，親中的拜登即將當選總統，恐怕也是2020總統文告修正語氣的原因。顯然，蔡總統也不看好川普了。

沈政男也提及，綜觀通篇2020國慶文告，就只是不痛不癢的敷衍修辭，沒有把台灣接下來應該面對的難題與策略講清楚。比如防疫，520就講過了，今天只是複製貼上。最重要的是，台灣處在美中抗衡的新局勢，面對後疫情、後川普時代，該採取怎樣的兩岸與外交方向，根本沒有觸及。

對於蔡總統昨天說「願二十年後的台灣人回想起2020這關鍵的一年」，沈政男說問題是，二十年後台灣還會有國慶可以慶祝？1991年，台灣人還得在鐵籬後頭爭取主張台獨的自由，九年後的2000年，就政黨輪替了。以如今世界局勢的演變，以蔡政府對於兩岸問題所採取的親美反中策略，台灣前途真的是如履薄冰了，隨時都可能出現地殼變動。「試問，二十年後，國慶會在哪裡舉行？」

(中時新聞網)