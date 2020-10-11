「台中拍-109年度獎勵電影事業計畫」徵選出爐，劇情長片《96分鐘》以高鐵炸彈危機為主題，探討自我心靈與家庭，劇情緊湊又深入人心，獲頒500萬元獎勵金，台中市府表示，該片未來8成場景都將取景「中台灣影視基地」。

台中市影視發展基金會執行長林盈志強調，台中目標成為影視產業重鎮，透過獎勵金支持國內影視業者，要讓「台中製造」成為最佳國片代名詞。

新聞局表示，今年「台中拍」獲選作品為華影國際影藝製作的劇情長片《96分鐘》，故事描述男主角須在96分鐘車程的高鐵直達車上解除炸彈危機，無意間挖掘出幾年前另起雙炸彈案的真相，從案件延伸到家庭及個人自我探索，劇情緊張刺激又具深度。

為吸引更多國內外影視劇組到台中拍片，「台中拍」自2018年起公開徵件，林盈志說，首屆補助作品為叫好又叫座的《返校》，以2.6億元票房榮獲去年冠軍，並獲金馬獎五項大獎肯定；去年的《廢棄之城》也以入圍今年第57屆金馬獎最佳動畫長片獎，打開知名度。

新聞局表示，台中近年持續提升影視拍攝能量，包含由台中市影視發展基金會推動的「台中拍」計畫，還有市府推動的拍片取景補助、住宿補助、影視基地場租補助和影視推廣活動補助等多項資源，並提供協拍等行政支援，以實質作為打造「影視友善城市」。

(中時 )