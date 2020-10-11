大陸外交部長王毅與菲律賓外交部長洛欽會談，提及南海問題。王毅表示，雙方過去4年多就正確處理南海問題，要堅持通過對話合作妥善處理分歧，繼續擱置爭議，中方願與菲方推進「南海行為準則」磋商進程，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定。

王毅在大陸雲南騰衝，分別與菲律賓外長洛欽、伊朗外長扎里夫舉行會談。

根據大陸外交部網站消息，王毅表示，中菲雙方應共同努力，推動區域快捷通道網路建設，確保年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定。另外，雙方要在做好疫情防控前提下促進人員交往，共同反對將疫情污名化和病毒標籤化。

洛欽指，菲方期待同中方開展疫苗合作，充分理解支持中國在涉港、涉疆問題上採取的正當舉措，願共同維護南海和平穩定。

洛欽說，菲方願同中方共同維護南海和平穩定，推進「南海行為準則」磋商進程，支持兩國企業按照菲中油氣合作諒解備忘錄，有序推進共同開發。

兩國外交部長宣布就疫情防控條件下建立便利必要人員往來的「快捷通道」達成一致，決定盡快付諸實施。

另外，王毅與伊朗外長扎里夫會談，王毅說，中方將繼續推動落實伊核問題全面協議和安理會第2231號決議，倡議搭建一個地區多邊對話平台，探討以政治外交手段解決中東海灣地區面臨的安全問題。

(旺報 )