隨著湖人輸掉總冠軍賽G5，也讓他們吞下今年季後賽穿上黑曼巴球衣的首場敗仗，熱火先發前鋒克勞德11日接受《Yahoo Sports》資深記者海恩斯訪問時表示，就是因為湖人突然把這款球衣從G7換到G5穿上，反而給了熱火額外的贏球動力。

「你會聽到湖人突然在總冠軍賽G5換上那款黑曼巴球衣，他們從來沒有穿上那款球衣輸過球，人們就開始討論這件事，」克勞德帶著嘲諷語氣表示，「我們也把這種聲音引導到正確方向，且轉換成額外動力，這對我們贏球帶來幫助。」

無論如何距離本季結束日期越來越近了，克勞德表示，「只剩下4天，僅因快結束了，你會更想趕緊離開這裡，把這裡一切拋到腦後，但我們並未這樣想過。我們做了很多工作，反正我們已經待在這裡90幾天，事實上再待5天也沒差。」

今年季後賽幾乎都遭冷凍的熱火中鋒梅耶斯里歐納德，更針對湖人提前準備好封王慶助冷嘲熱諷，「湖人早已證明他們是支相當出色球隊，你必須尊重他們，但我不知道他們贏球之後打算做什麼，我們只是一支不願意就這樣淘汰回家的球隊。」

(中時 )