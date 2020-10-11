【現場直播】國慶連假高公局路況說明

中部易塞路段時段。（高公局提供）

國慶連假第3天收假日，高公局表示，今日0-5時平均交通量為5.8百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里之1.6倍；預估全日交通量為113百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

南部易塞路段時段。（高公局提供）

高公局預判，今日上午壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

另外，高公局表示，昨日全日交通量為103百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里之1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日2.4百萬車公里之1.2倍。

昨日國道路況，國1北向圓山至大華系統、新竹至湖口及國5北向頭城至坪林車多外，其餘國道大致正常。

省道方面，各大風景區及鄰近遊樂區路段，包含：台2線福隆至瑞濱、關渡­至淡水路段、萬里至大武崙路段，台3線大溪路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線礁溪路段及蘇花公路與南迴公路，及快速公路台61線鳳鼻至香山路段及竹南北上路段、台65線至國道3號土城交流道路段、台64線東行至國3中和交流道及西行至國1五股交流道路段、台86線歸仁交流道段等，預估上午9時起陸續會有局部車多或壅塞情形。

(中時 )