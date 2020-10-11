大甲分局防飆圍捕演練

大甲警分局為遏止國慶連假飆車歪風，實施防飆圍捕演練。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局為遏止國慶連假飆車歪風，昨日凌晨於大甲區北堤東、西路實施防飆圍捕演練，統合所轄山、海線計15個單位，分為4個任務組別，由勤務人員扮演飆車族，從苗栗往大甲方向狂飆，分局發現後經通報、攔截、圍捕至逮捕飆仔，人車一字排開十分壯觀，整個過程氣氛肅殺，彷彿電影般情節。

大甲警分局此次演練統合所轄山、海線計15個所、(分)隊及內勤各單位，分為4個任務組別包括指揮通訊組、圍捕組、攔截組以及蒐證及偵訊移送組。

大甲警分局為遏止國慶連假飆車歪風舉行演練，順利逮捕飆仔。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

演練狀況以模擬飆車族聚眾由由國道1號三義交流道下三豐路，沿苗140縣道及北堤東路進入大甲區，經民眾報案後，由分局勤務指揮中心發動攔截圍捕，立即由山線5個所、隊警力組成圍捕組從后里出發，沿苗140縣道圍捕飆仔。

同時間海線7個所、隊組成攔截組，在北堤東路與中山路口設置組絕器材封閉道路，圍捕5公里即將飆仔逼入北堤西路，以口袋戰術將飆車族逮捕，再由偵查隊偵訊、移送，全程僅花10分鐘，展現警方強力且高效的勤務作為。

大甲警分局長李建興強調，飆車族時於週末凌晨至北堤東路及北堤西路群聚狂飆，製造噪音，嚴重妨害安寧，甚而於8月間發現有多達77輛改裝車同時於北堤東路競速情事，雖暑假飆車高峰期已過，鑒於飆車行為嚴重威脅用路人的生命及財產，且改裝、噪音車深夜疾駛妨害安寧，影響民眾權益甚鉅，因此防制飆車沒有假期，且透過多年來不斷強化及檢討改進相關防制作為並實際操練，以優勢警力，期能發揮「治亂於初動」之功效，有效遏阻飆車歪風。

(中時 )