台中市勞工局在西屯區公所舉辦「勞資爭議在地調解據點」揭牌儀式，由勞工局長吳威志與西屯區長陳寶雲等人共同揭牌。（盧金足攝）

台中市府勞工局積極推動勞資爭議「在地調解」機制，避免民眾舟車勞頓，市府受理申請後，會指派調解人至申請人指定的區公所進行調解。勞工局表示，全市目前已成立和平、東勢、大甲、沙鹿、太平、烏日、大里、北屯、南屯、龍井、潭子、北區等12區公所調解據點，再增西屯區公所據點，讓鄰近民眾受惠。

勞工局在西屯區公所舉辦「勞資爭議在地調解據點」揭牌儀式，由勞工局長吳威志與西屯區長陳寶雲共同揭牌。

吳威志表示，截至今年9月底，全市受理勞資爭議調解案共2874件，其中於西屯區發生的勞資調解案共520件，為提升調解效率，市府決議新增西屯區公所作為在地調解據點。

勞工局指出，民眾選擇至區公所調解占總案件3成；市府也推出勞工法令諮詢服務台、免費勞動法令諮詢、專業調解人勞資爭議調解諮詢櫃台，以及弱勢勞工代理人律師陪同調解等，維護勞資權益，讓爭議圓滿落幕。

(中時 )