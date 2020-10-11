歷史建築竹山菸葉館，依然保持原有風貌。（廖志晃攝）

已有75年歷史的竹山菸草站，經過竹山鎮公所活化再利用，變身為多元休閒展館，並委由「小日子」進駐經營；縣長林明溱期許活化閒置空間後，讓「菸葉館」成為帶動地方觀光新亮點。

竹山菸草站是為菸草產業而興建，用於收購及儲放竹山及鹿谷地區的菸葉，如今，菸草已經走入歷史，但這棟木造平房建築，經過歲月的洗禮，依然完整保留原有風貌。

民眾體驗香氛課程，製作屬於自己的香水。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（右二），參觀館內陳設。（廖志晃攝）

竹山鎮公所進行整修後，菸草站變身為菸葉館，並且推出2020小鎮躍動藝文展演活動，每周六晚上7點至9點在菸葉館廣場舉辦音樂饗宴，10月17日克明國樂團、24日民族樂府、31日哼哈哈響賀綜藝團。

竹山鎮長陳東睦表示，2020小鎮躍動藝文展演，從開始排定演出迄今將近1年，表演團體、內容及水準都有提升，顯示戶外活動受到民眾的喜愛，未來也會與更多元的團體接洽演出，帶給民眾更多的驚喜感，希望大家能多參與。

竹山菸葉館內部寬敞舒適。（廖志晃攝）

歌手獻藝，吸引民眾聆聽。（廖志晃攝）

「小日子」進駐菸葉館後，推出時下最流行的香氛體驗課程，民眾可以動手製作屬於自己的特色香水；館內展售雜誌及文創產品，如文具、香氛、包袋、服飾，還有米漢堡、炸雞塊、薯條等點心，及甜點和鬆餅等餐點供民眾選擇。

咖啡飲品採用義大利頂級咖啡機品牌La Marzzoco與義式綜合咖啡豆，除了美式咖啡及拿鐵外，還有小日子招牌「海鹽烤堅果拿鐵」；寬敞的空間和挑高的格局，悠閒舒適，毫無壓迫感，可以輕鬆享受飲品及閱讀雜誌的愜意時光，在充滿故事的歷史建築中，細細體會屬於自己的美好日子。

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(中時 )