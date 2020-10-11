這台到底是Gogoro還是特斯拉？一名網友在開車時驚見前方居然出現一台「Gogoro」標誌的汽車，但外型卻與電動車特斯拉一樣，讓他看傻眼拍照PO上網，引起網友們議論，更有網友笑說這台「Gogoro」如果去換電池，「他換一次應該會掃光整個充電站吧！」

這名網友將照片PO上臉書《爆廢公社》，傻眼問道「這台Tesla(特斯拉)？」但照片上卻是掛「Gogoro」的車標，明明Gogoro只有生產電動機車，現在卻冒出一輛4輪的汽車，奇怪的現象讓大家笑死，「Gogoro公司車？」、「爆改的狗肉」、「買兩台狗肉，左右各一台再用板金包起來」、「一樣電動沒毛病」、「這台Gogoro要綁約嗎？電池換一次應該不便宜哦」；還有人問說，「他也能水陸兩用嗎？」、「重裝備強化武器點好點滿的狗狗肉」、「他換一次電池應該會掃光整個充電站的電池吧」。

但也有人留言，隨意更改車輛標示，是會吃上罰單的，「拆標貼狗肉標而已，耍酷」、「檢舉它換車標，要罰錢的」。

(中時新聞網)