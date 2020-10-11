前總統馬英九（右二），已連續10年到花蓮探視王媽媽（右一）。（圖／摘自王尚智臉書）

2009年九合一大選，資深媒體人王尚智在部落格撰文「我媽說，對馬英九沒感覺了」，當時馬英九看到後耿耿於懷，希望能找回深藍選民的熱情，隔年選後趁著到花蓮，也特地前去拜訪王媽媽。如今已經10年過去了，馬英九只要到花蓮，仍會去拜訪王媽媽，王尚智說，媽媽已經閒適不緊張了，準備了一桌小食、小點心，小而美的私人聚會，就是自然舒服的家常閒聊。

王尚智在臉書表示，馬英九8日到訪，王媽媽吃睡正常，不若以往總要顧東顧西，打掃、備食，四處叮囑聯絡眾人，就讀香港理工大學的外甥滯留在台，這回也帶著高中同學一起來追「馬爺爺」。

馬英九的首戰即終戰說，王尚智表示，不知怎的全然是事實真相的懇切描述，卻被冷言嘲諷到底，對於親身經歷無數兩岸國安、國防、軍演、中美情報會議與無數資料，且當過總統的人來說，兩岸真實的生存與危機，緊繫於「戰爭」的認知與判斷，馬英九據此形成自己關鍵的兩岸和平路線，與經貿決策的所有核心抉擇，這不是一個當過總統人的「瞎說兩句」，而如今台灣，政治的「真實語」，早已不見容於一切單憑「用愛發電」的虛無想像與催眠推理。

王尚智說，王媽媽身為一介普通平民，在這十年期間，得以每年與馬總統見面閒話，感覺王爸爸在他的世界，每次總要又徹底羨慕半死，但也幸好他不在，否則肯定每次馬總統會被抓住聊五小時不放，而且也不會有王媽媽提出的婆婆媽媽的問題。

馬英九卸任後，王尚智指出，那些看熱鬧的親友多數都淡了也老了，已經不是總統，冷漠閒言的一些阿姨輩的也不缺，政治冷暖一向是最好的照妖鏡，這些親友的人性現實，恰是值得往來與否的依據，有些人不免現實到壓根真沒意思。但無論如何，時光、世事、時局與際遇都還在繼續，馬英九與王媽媽的好緣分，仍然繼續流動也記錄著。

馬英九總統明天來，今年是第十年了，如今王媽媽已經閒適不緊張。 吃睡正常，不若以往總要顧東顧西，打掃、備食，四處叮囑聯絡眾人。 而且如今的好處還可能是我和王妹妹都因此回來花蓮了，三代難得團聚，家門口展開搶停車的爭奪戰。 香港理工大滯留在台的外... 由王尚智發佈於 2020年10月6日 星期二

(中時新聞網)