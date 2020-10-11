川普御醫10日宣布，川普的新冠病毒檢測結果顯示他「已不具備傳染風險」，不過仍不願證實川普是否已經轉為陰性。

美國總統川普感染新冠肺炎後，昨（10）日進行首場公開活動，並摘掉口罩，外界關注他是否已經痊癒，不過白宮醫療團隊始終不願證實他的病毒檢測結果是否已經由陽性轉為陰性，昨日公開的備忘錄僅表示川普「已不具備傳染風險」。

綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、路透社報導，白宮昨日公開川普御醫康利（Sean Conley）針對川普最新身體狀況的備忘錄，指出川普「已經不具備新冠病毒傳染風險」。

康利在備忘錄中指出，「今晚我很高興地宣布，總統不只符合CDC不需要隔離的安全標準，今天早上的新冠病毒PCR（聚合酶連鎖反應）檢測也顯示，按照目前的標準，他再也不會被視為對他人有傳染風險。」

同時，病毒檢測也指出，「再也沒有證據顯示病毒會主動複製。」

川普2日宣布感染新冠肺炎，住院4天後返回白宮繼續治療，白宮醫療團隊先前坦承，川普染疫頭2天有發高燒、血氧濃度下降等狀況，團隊更讓他使用重症患者才會使用的類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）進行治療，令傳染病專家擔憂川普實際病況嚴重。

川普昨日進行染疫後首場公開活動，他摘掉口罩，站在白宮陽台上對台下數百支持民眾發表長約17分鐘的演說，引發外界關心他是否已經痊癒，以及擔憂這場活動會否淪為新的病毒溫床。

不過白宮醫療團隊昨日仍舊未證實川普的新冠病毒檢測是否陽轉陰，只表示川普「過去24小時已經沒有發燒」，「其他症狀也已經改善。」白宮醫療團隊已經連續幾天宣布川普沒有發燒症狀。

除了10日進行首場公開活動外，川普還計畫12日在佛羅里達州進行染疫後首場造勢活動。

目前尚不清楚川普身上仍有哪些新冠肺炎引發的症狀，不過根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網公布的指導方針，輕度至中度成人新冠患者如果已經24小時沒有發燒，他們在首次出現症狀後10天才能免除隔離，重症患者則需要更長的隔離期。

(中時新聞網)