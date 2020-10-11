大陸黑龍江省日前爆發一起家庭集體食物中毒事件。某戶王姓一家及其親屬9口疑似食用冷凍一年的滿族特有小吃「酸湯子」後，身體出現不適症狀，緊急送醫後，7人不幸身亡，2人還在搶救中。警方初步研判為「黃麴黴素中毒」所導致

據大陸綜合媒體報導，大陸十一長假，許多家家戶戶都趁此假期團聚一起，黑龍江省雞西市雞東縣興農鎮某社區居民王男一家及其親屬9人5日在家中聚餐，大家共食酸湯子後，竟引發集體食物中毒，趕緊送醫救治，但仍有7名患者經救治無效死亡，2人還在搶救中。

《央視》指出，大陸警方調查後，排除他殺可能。經醫院化驗結果更發現，王男一家和親屬吃的「酸湯子」已冷凍放了一年，食物中「黃麴黴素」嚴重超標，初步判定王男一家7人死亡原因應為「黃麴黴素中毒」所導致。《每日頭條》報導，酸湯子為滿族夏季特有的傳統小吃，流行於東北地方，是用玉米水磨發酵後做的一種粗麵條樣的主食。

酸湯子。（摘自央視Youtube）

《中時》提醒，一般人習慣把食物通通往冰箱塞，以為放冰箱最不容易壞，不過專家表示，有些東西不能直接放冰箱，否則恐更容易腐壞；尤其一般家庭中最常食用的雞蛋、米和麵粉等五穀雜糧，保存不當恐產生黃麴毒素等食安問題，「黃麴毒素」就算加熱也不易破壞，易導致肝癌發生，建議若覺食物有異，請務必丟棄別食用。

(中時新聞網)