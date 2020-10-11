輕度颱風蓮花形成，中央氣象局表示，今(11日)起至周三（14日），東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，周四（15日）至周六（17日），北部及東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨。整體來說，本周全台濕涼，北部、東半部地區雨連下7天。

【志耕氣象報報】連假次日東北風影響 北北基大雨特報│中視新聞

氣象達人彭啟明在臉書表示，除了蓮花颱風，菲律賓到南海海域還有另一個低壓系統逐漸發展，雖然對台灣沒有直接影響，但外圍水氣將從東南方移入，加上東北風吹拂，今天起在東北部、東半部容易有短暫陣雨，且降雨範圍擴大，從北海岸延伸到宜蘭、花蓮，降雨時間也比較頻繁，有局部地區可能將達大雨等級，預計類似天氣將持續到周三。

中央氣象局表示，今晚起至周三（14日）東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區也有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象局指出，周一至周六受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也涼；周四至周六北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

(中時新聞網)