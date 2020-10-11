若說熱火能在今年NBA總冠軍賽，把湖人逼到如今仍以3比2領先的最大功臣，當屬熱火頭號球星吉米巴特勒，畢竟他在今年前面5場總冠軍賽當中，竟然總共只休息了25分鐘，平均每場只休5分鐘，用「鐵人」來形容他，可說太合適了！

老實講，要不是熱火在總冠軍賽G1早早進入垃圾時間，讓吉米巴特勒只打了33分鐘，他的全部上場時間應該更多，因為隨後4場總冠軍賽，他分別打了45、45、43與47分鐘，目前總共打了215分鐘，遠遠勝過兩隊其他球員上場時間。

目前吉米巴特勒在總冠軍賽的平均得分、籃板、助攻、抄截、火鍋與命中率等數據，都居全隊之首，再次證明他在熱火無可取代的地位，光看他在G5打完同時，整個人筋疲力竭雙手支撐在場邊看板上的模樣，就可知道他到底打得有多累。

更讓外界感到諷刺的是，吉米巴特勒今年打了20場季後賽，總共拿下455分，比起他上季效力的七六人在今年季後賽總得分(402分)還多，七六人在季後賽首輪就遭塞爾提克4連勝橫掃，更創今年所有季後賽球隊總得分最少的難堪紀錄。

(中時 )