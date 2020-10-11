宜蘭爆紅景點 ｢抹茶山」 綠意盎然彷彿人間仙境

因日籍攝影師拍下一片綠意的山景後寫下「臺灣の抹茶冰淇淋山」而突然竄紅的宜蘭抹茶山，其實暗藏靈異故事。一位網友發文透露在學生時代的奇遇，甚至當地老一輩的人都稱這座小山為「魔神仔山」，也有朋友因撞鬼經驗嚇得「好幾年不敢再上去」。

一位男網友在臉書社團《靈異公社》發文分享經歷，他表示之前在學生時代有多次爬抹茶山的經驗，以前都是在聖誕夜晚攀爬，每次大概要花上3小時。而就在第三次爬山時，一行人聽見押隊的學長突然大尖叫，回頭一看竟發現學長臉色慘白一言不發，原PO立刻發覺事態不妙，便要大家不要說話，一切等抵達山莊再說，並且輪流攙扶學長。

待一行人順利抵達山莊後，方才臉色慘白的學長也喝下熱薑茶暖身，他才緩緩地說，剛剛沿路中他一直背後有感，那就像是有人不停用竹子戳他的背後，起初他還以是後面朋友在對他開玩笑，還不耐煩的對後面說「別弄了」。話一出他才突然想起自己是押隊，後面怎麼會有人？他轉身一看，在眼前的卻只有剛才走過空蕩蕩的路，還颳起一陣能將人吹倒的陰風。

原PO也表示，在抹茶山爆紅前，其實老一輩的的人都稱之為「魔神仔山」。他也在文末提醒網友，雖然抹茶山高僅1000公尺，但坡度陡峭，若想攀爬需花費不少體力，希望大家能審慎衡量後再來遊玩。也提點雖然抹茶山有奇聞，但飄點不高，只盼望大家能尊重山上的一切，不要當作後花園隨意的踩踏。

文發出後，不少網友嚇壞，紛紛留言，「好怕怕」、「恐怖...抹茶好喝...抹茶山就...別去了」、「原本超想一個人去爬，看到這篇我跪了」。

(中時新聞網)