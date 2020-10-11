數據顯示，大陸十一國慶假期成為疫情後的首個結婚高峰，據大陸結婚服務平台婚禮紀發布大陸十一假期結婚數據，8天內超60萬對新人舉辦婚禮，比去年增加11.2％。十一假期紮堆的婚禮，參加婚禮的人喊累，而對於一些新人，選擇在十一假期舉辦婚禮也是無奈之舉。

據《成都商報》報導，原定4月結婚因疫情延至10月5日結婚的張女士說，結婚需要考慮的事情很多，特別是婚期更是需要慎重，但今年受新冠肺炎疫情的影響，在婚期上並沒有太多選擇。

有業內人士認為，從高端酒店舉辦婚禮量上漲可以看出，十一期間舉辦婚禮的數量較往年是有所上漲的。一般來說，新人在舉辦婚禮時，往往傾向於會選擇中端酒店。但在舉辦婚禮數量上漲的情況下，中端酒店承接量趨於飽和，也讓部分新人在酒店選擇上向高端酒店靠近。

成都希爾頓酒店相關負責人表示，在2019年十一假期，酒店一共承接了不到10場婚禮，而今年這個數字幾乎翻了一倍。「9月和10月本來就是舉辦婚禮的旺季，再加上之前預訂婚禮延期到10月以及8月新冠肺炎疫情防控成效較好。三個方面的因素或許是十一假期集中舉辦婚禮的原因。」

十一假期紮堆舉辦婚禮，並不是個別現象，在此期間，全大陸各地舉辦婚禮的數量都有所增加。四川省婚慶行業協會會長王亦平介紹，9月和10月是新人舉辦婚禮的高峰期。加之前期新冠肺炎疫情的影響，導致部分新人婚期延期以及今年假期長達8天的情況，才會呈現出集中舉辦婚禮的情況。

(旺報 )