男星小馬（倪子鈞）5年前和「最美CEO」許書綺結婚後，生下一名寶貝女兒，除了陪伴老婆運動恢復體態，今年6月還投資健身房，下定決心投入健康的生活，立下10月底要在活動上秀出腹肌，沒想到才嚴格把關1個多月，就瘦下8.6公斤。

小馬原本有圓滾滾的鮪魚肚，體脂肪高達21.5，9月初開始努力鍛鍊，34天後就瘦了8.6公斤，體脂肪也只剩下16%，腹部線條變得緊實，日益浮出8塊肌的輪廓，他以一句話透露消除脂肪的關鍵，「三分運動，七分靠飲食控制。」

小馬繼續分享，他這一個多月以來幾乎不碰晚餐，早餐和午餐多攝取蛋白質和蔬菜，下午四點到五點之間會吃一顆蘋果，如果在外用餐，會選少油少鹽的食物，甚至會準備熱水去川燙去油，加上每天喝足3500c.c.的水、滴酒不沾，脂肪很快就會說掰掰。

接下來，小馬要積極增肌訓練，他除了重量訓練、高強度間歇有氧，還會跟朋友去玩體能極限王，不間斷的持續做下去，就能慢慢看到滿意的成果，「為了能夠讓自己更健康，前面這一些熬練又算什麼呢？」

(中時新聞網)