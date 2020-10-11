蓮花颱風生成往越南移動後，緊接著又有2個熱帶擾動在蠢蠢欲動，有發展成颱風的機率，其中一個更是從今晚開始接近巴士海峽一帶，今晚起到周三影響台灣天氣，造成東半部、屏東有大雨連炸3天。

氣象局表示，北東今天雲多偶小雨，今晚起東半部降雨增加，留意南方熱帶擾動發展。目前位於菲律賓東側的低壓系統，今晚起接近呂宋島北側至巴士海峽一帶，東半部及恆春半島轉為短暫陣雨的天氣，並有局部大雨發生機率，雨勢一路下到周三（14日）。大臺北及桃園受東北風影響，周一到周三也是雲量偏多偶有降雨，新竹以南多雲，午後南部、中部山區局部短暫陣雨。

氣象局表示，周四至周六（15日至17日）低壓系統逐漸遠離，東北風持續影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後南部及中部山區局部短暫陣雨。本周全台氣溫清晨偏涼，低溫22至25度，白天北臺灣高溫25至28度，中南部、花東29至33度，中南部日夜溫差較大，小心著涼。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，歐、美模式更模擬，周四至周六(15至17日)「第3個熱帶擾動」，通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，亦有發展成颱風的機率；但距離台灣更遙遠，不管是否成颱皆不致影響台灣的天氣變化。

(中時新聞網)