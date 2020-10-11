美女主播夏嘉璐。(圖／本報系資料照)

昨(10日)是雙十國慶，各地都有慶祝活動，相當熱鬧，而美女主播夏嘉璐也回憶起27年前，她在景美女中擔任儀隊隊長，並參加國慶晚會表演，當時天王劉德華更受邀當嘉賓，帥氣率領景美女中樂儀隊進場，讓她至今仍難掩興奮。

民國82年，劉德華受邀出席國慶晚會，穿著一身白色軍裝、舉著指揮刀，率領景美女中樂儀隊進場，他更帥氣耍刀，宣布表演開始，而夏嘉璐剛好被拍到和他同框，讓她忍不住直呼「在那個港星還會來參加雙十慶典演出的年代」。

不過她也坦言當時太緊張，完全忘記與劉德華合照，網友也大讚她都沒變，「根本凍齡啊」、「以前也太帥了吧」。其實，夏嘉璐之前就透露過，儀隊訓練相當辛苦，練操槍和刀法，長年下來食指跟中指關節，都有些變形腫大，常常磨到起水泡，貼了膠布再練。

但辛苦努力練習終有回報，高二那年和劉德華一起站上國慶晚會演出，讓她至今仍興奮「民國82年的國慶晚會，和劉德華同台」，她也祝中華民國109年生日快樂。

(中時新聞網)