獨居女性真的要小心平時的居家安全，近日大陸有一名女子，在清晨時突然聽到床底下傳出手機的震動聲音，低頭查看時，竟然發現有一名陌生男子在底下躺了一整晚。

根據《新浪新聞》報導指出，7日廣西省南寧市一名女子，清晨時突然聽到床底下傳出一陣手機的震動聲，於是他低頭查看，卻看到一名陌生男子躺在床底下。眼見形跡敗露，該名陌生男子隨即逃出女子的住所。女子也隨即拿出手機拍攝，並且檢查自家中的財務，但並沒有發現任何短少。

女子在接受媒體採訪時表示，推測該名男子可能是在6日下午3點時入侵的，因為他當時去曬被子，並沒有將門鎖上。雖然女子曾在6日6點出門，但因為當時住家大門從外反鎖，該名男子也無法逃離，所以一直躺在床底下待著。

目前該名女子已經報警，警方也調閱住家附近的監視器，正在釐清該名男子的真實身分。

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(中時新聞網)