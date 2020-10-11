由歌仔戲國寶大師廖瓊枝所指導的薪傳歌仔戲劇團昨晚至溪湖鎮演出雅俗共賞的經典輕喜劇「花田錯」，彰化縣長王惠美(中)、溪湖鎮長黃瑞珠（中左）和縣議員陳玉姬(中右)等人都到場欣賞。（謝瓊雲攝）

「2020彰化傳統戲曲節」，以音韻古樸柔美的南管、和節奏豪邁激昂的北管，一起大匯演「拚館」，讓國慶日活動熱鬧滾滾，並吹起戲曲風，晚間在溪湖還有薪傳歌仔戲團演出經典輕喜劇「花田錯」，讓許多戲曲迷共度美好夜晚。

傳統戲曲節配合彰化縣各界國慶活動移師溪湖鎮舉辦，昨下午至傍晚在溪湖糖廠，匯集縣內傳統表演藝術保存團體的南北管館閣進行藝術大匯演，晚間更邀請到由教育部薪傳獎得主、廖瓊枝女士所指導的薪傳歌仔戲團，在溪湖西環路、文二街口的廣停一停車場，演出「花田錯」，吸引許多戲迷到場欣賞。

由歌仔戲國寶大師廖瓊枝所指導的薪傳歌仔戲劇團昨晚至溪湖鎮演出雅俗共賞的經典輕喜劇「花田錯」。（謝瓊雲攝）

由歌仔戲國寶大師廖瓊枝所指導的薪傳歌仔戲劇團昨晚至溪湖鎮演出雅俗共賞的經典輕喜劇「花田錯」，吸引許多戲迷到場欣賞。（謝瓊雲攝）

劇碼由劇團現任團長、亦是當家小旦張孟逸領銜主演，帶領薪傳所培育出的新一代後起之秀為大家詮釋演出。「花田錯」一改傳統風格，改以輕喜劇形式、雅俗共賞。

劇情描述花田鎮上的一段美麗錯誤，男主角花費心思將所有錯中錯的誤會冰釋，最終與女主角共結連理的完美大結局，彰化縣長王惠美也到場欣賞。

王惠美說，薪傳歌仔戲劇團是由廖瓊枝老師所指導，相信現場的觀眾一定看得很過癮，期望大家對傳統戲曲可以多關心，讓傳統戲曲可以繼續向下扎根。

(中時 )