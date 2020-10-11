「2020彰化傳統戲曲節」，以音韻古樸柔美的南管、和節奏豪邁激昂的北管，一起大匯演「拚館」，讓國慶日活動熱鬧滾滾，並吹起戲曲風，晚間在溪湖還有薪傳歌仔戲團演出經典輕喜劇「花田錯」，讓許多戲曲迷共度美好夜晚。
傳統戲曲節配合彰化縣各界國慶活動移師溪湖鎮舉辦，昨下午至傍晚在溪湖糖廠，匯集縣內傳統表演藝術保存團體的南北管館閣進行藝術大匯演，晚間更邀請到由教育部薪傳獎得主、廖瓊枝女士所指導的薪傳歌仔戲團，在溪湖西環路、文二街口的廣停一停車場，演出「花田錯」，吸引許多戲迷到場欣賞。
劇碼由劇團現任團長、亦是當家小旦張孟逸領銜主演，帶領薪傳所培育出的新一代後起之秀為大家詮釋演出。「花田錯」一改傳統風格，改以輕喜劇形式、雅俗共賞。
劇情描述花田鎮上的一段美麗錯誤，男主角花費心思將所有錯中錯的誤會冰釋，最終與女主角共結連理的完美大結局，彰化縣長王惠美也到場欣賞。
王惠美說，薪傳歌仔戲劇團是由廖瓊枝老師所指導，相信現場的觀眾一定看得很過癮，期望大家對傳統戲曲可以多關心，讓傳統戲曲可以繼續向下扎根。
(中時 )
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