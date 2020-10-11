茶博會有機茶主題館，可品嘗全台好茶。（廖志晃攝）

2020南投世界茶業博覽會「有機茶主題館」，由農糧署委由慈心基金會邀集百位有機茶農友，每天都有10區茶席，提供各地獨具風格的品茗饗宴；南投縣長林明溱、農糧署主祕陳啟榮、及慈心基金會執行長蘇慕容，廣邀全民認識有機茶產業。

林明溱表示，感謝農委會及農糧署全力支持茶博會，並邀請慈心基金會設置有機茶主題館，對於台灣有機茶的推廣與行銷，有很大助益，讓更多人認識有機茶產業，也讓茶博會更豐富多元。

陳啟榮指出，台灣有機茶業推廣20多年，已具有相當規模，有機茶的栽種能兼顧生態保育，是健康的飲品，具外銷市場發展性；今年集結全台各地100位有機茶農友，一起到茶博會展售，相當於全台灣1／3的有機茶農共襄盛舉，而展售的有機茶種更是涵蓋全台1／2，透過主題館中的布置解說，與茶農的對話品茗，必能吸引愛茶人士的青睞，將台灣有機茶推銷出去。

有機茶主題館今年以台灣禮物為設計概念，以原始鷹架、木板區隔出具當代風格的展售空間，相當特別，館中展現台灣有機茶分布、耕作方式、製茶工藝特色到茶品包裝等介紹，並建立100款有機茶的專屬風味筆記，透過風味輪的輔助，將抽象的味覺變成視覺地圖，清楚表達出每一種茶的特質與風味。

今年，農糧署將傳統茶葉生產，結合在地文化、觀光休間及文創體驗，形塑茶產業六級化，於「亮點茶莊主題館」展現該署輔導全台28家亮點茶莊特色好茶，不僅可品嘗好茶，每日都有創意體驗，讓民眾感受台灣茶的多元豐富。

(中時 )