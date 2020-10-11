四川5歲小朋友楊哲睿發現的恐龍足跡。（取自邢立達微博）

近日，四川一位5歲小男孩，發現恐龍足跡，成大陸最小年紀恐龍發現者。

十一假期期間，四川小朋友楊哲睿和父母回通江老家度假，無意中聽外公說起老家背後的山石上有不少「雞腳印」，從小喜歡恐龍的睿睿一下很有興趣。10月1日下午睿睿和爸爸媽媽及外公去現場查看，在看到這些「雞腳印」後，睿睿當場斷定是恐龍足跡，並且清楚地說出恐龍類別為獸腳類。

之後，睿睿讓媽媽在微博上，給中國地質大學副教授邢立達發送了照片並留言。邢立達一看，果真是恐龍足跡！10月10日，邢立達等古生物專家來到四川通江縣毛浴鎮境內，在一塊面積約20平方公尺的石頭表面，共發現5個足跡，專家判斷為白堊紀早期恐龍，距今約1.3億年。

專家表示，這組足印為獸腳類，行跡清晰，步幅較大，說明行走速度相對較快；足跡長約35公分，每個足跡有三個趾，專家據此測算其體長4公尺，周圍可能還會相繼發現更多的恐龍足跡。

邢立達在微博貼文說，成都幼稚園大班小朋友的楊哲睿從小喜歡恐龍。今年初聽了他的恐龍課後，對這方面更加感興趣。睿睿的外公家在巴中通江，節前開玩笑說通江老家有「怪腳印」哦！睿睿很好奇，就讓爸爸媽媽帶他國慶回通江來看看。原來，通江朝陽村有個傳說，有座山叫雞子頂，雞子頂對面山上有一塊大石板，石板上有一些凹坑，當地人把那個遺跡叫「雞腳印」，但從來沒人想到這是恐龍留下的。

(旺報 )