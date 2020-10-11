男星鄧兆尊出道至今超過20年，而比起他的演藝成績，家世與感情世界更讓他聲名大噪，鄧兆尊出身粵劇名門，爸爸是名伶「新馬師曾」鄧永祥，不僅家財萬貫，一生還坐擁4個老婆，兒子鄧兆尊則跟他一個樣，如今跟3名女伴「四人行」，但日前跟第三任女伴分手，馬上補交陳姓新歡，而他也大方公開私下生活的樣貌，態度超級坦蕩。

身家60億的鄧兆尊有錢又風流，被封為「現代韋小寶」，而他雖曾是無線台演員，但從沒演過主角，反倒是名人老爸過世後，他與其他子女聯合起來跟親媽洪金梅爭產一事，讓他名氣大爆棚，而鄧兆尊繼承父親的財富外，也繼承爸爸的感情觀，公開同時坐擁3女友Carmen、Cherry及Claire，但最近Claire退出這場多P感情，而因鄧兆尊多年來堅持不婚不生，結局就是走了一個，又補上新的一個。

對於感情世界，鄧兆尊對外沒隱瞞，公認身旁有3個女友陪，但3人之間從未需要為爭寵失和，事實上他到現在53歲，也不曾與任何一人真正結婚，三人地位平等，他更說女友們都不是貪圖他的財富，是受他個性吸引，「我永遠替他人著想」，因此女友們找不到比他更好的人。

至於鄧兆尊大開「後宮」如何做到公平？鄧兆尊表示每個人每月給20萬生活費，每位女伴一周都有2天跟他共度，非常平均，甚至為了維持這樣的平衡以及便利，3女都住在同一個社區，減少鄧兆尊移動的時間，只是「最新女友」陳女報到後，有了些變化，理由是陳女抓住鄧兆尊的胃與心，讓他變得有點偏心，甚至帶她上好友苑瓊丹的節目，其他兩人相形之下被冷落許多，多年平衡有些「翻車」徵兆。

(中時新聞網)