文華高中與緬因中央中學簽定合作備忘錄，學生升學管道更多元。（文華高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市文華高中為培養學生國際觀，日前與美國緬因中央中學(MCI)透過視訊簽訂合作備忘錄，合作內容包含雙聯文憑、暑期營隊課程等，參與計劃的學生完成每週4至5個小時視訊課程，暑假再到美國學習STEM課程，通過兩校考評並符合相關條件，即可取得文憑，未來具備更強升學競爭力。

文華高中與緬因中央中學簽約儀式在教育局副局長葉俊傑、美國國務院商務部緬因州辦事處代表Mr. Jeffrey W. Porter、美國在台協會商務組商務官Mr. Wellington Chu、緬因大學國際入學部主管 Ms. Lucy Sommo等人見證下完成。

文華高中締結雙聯學制簽約儀式。（文華高中提供／陳淑娥台中傳真）

文華高中透過視訊會議，簽下締結雙聯學制簽約儀式。（文華高中提供／陳淑娥台中傳真）

教育局副局長葉俊傑勉勵學生要藉此跟國際接軌，涵養自己成為立足臺中、放眼世界的全球公民，未來市府還會持續不斷推動國際教育，培育更多具備全球移動力的學生。

文華高中校長何富財強調，文華高中注重品格道德與人際互動的教育，同時積極推動與各國友校交流和連結，希望國際疫情很快獲得控制，讓實體教育與數位教育，能真正雙軌並行。

緬因中央中學校長Christopher M. McDonald表示，非常開心見到文華孩子願意踏出勇敢第一步，展開未來3年在MCI的線上及視訊學習，期待文華學生2021年暑假實質進到MCI校園，進行為期1個月的STEM課程的學習。

參與此項學程的鍾同學表示，從小接觸很多西方文化，愛看Netflix和英文youtubers，也喜歡西洋文學，一直想更深入體驗學習不同文化，因此當她在朝會聽完介紹後，忍不住馬上傳line給父母說雙聯學程的事，而父母也都支持，希望未來能努力學習，兩邊課程都能勝任。

教育局指出，目前台中市除文華高中外，台中女中、台中二中及惠文高中也分別與美國、加拿大等學校簽訂合作備忘錄，並有41所學校和國外120所學校締結姊妹校，讓學生接軌國際。

文華高中表示，實體面對面授課，很多因疫情而轉到線上學習，學校與緬因中央中學以線上及視訊課程，以及未來擇一暑假實際到美國本校上4周STEM 課程學習方式，不失為一個因應後疫情時代，還能為學生提供一個國際學習及多元升學管道的好方法。

教育局提到，市府積極建置優良的英語學習環境，109學年度擴大推動雲端英語學堂計畫，設置6所中心學校，讓學生在校內即可透過視訊設備與外師對話，提升英語能力。

(中時 )