雙十連假關山小鎮辦理「2020關山風土生活節」千人席地而坐快樂的野餐、聆聽知名歌手曾佩慈、李千那等輪番上台一展歌喉，現場人氣爆表。

雙十連假舉辦「有一種生活在關山」活動，由於天氣涼爽，現場湧入許多的民眾，不少美食攤位早早就掛出「完售」，許多小朋友在草地上吹著泡泡，不時互相追逐嬉戲；活動除了市集和體驗課程外，人氣歌手曾佩慈、李千那更讓現場民眾尖叫聲不斷。

活動壓軸的歌手李千那人氣爆表。(蔡旻妤攝)

歌手曾沛慈一上台就掀起高潮，演唱「一個人想著一個人」、「沒什麼不能愛」、「大風吹」等，下午1點就來卡位的歌迷們跟著起身搖擺。曾沛慈表示是第一次來關山，希望大家推薦在地的美食和伴手禮。

活動壓軸的歌手李千那人氣爆表，演唱大家都耳熟能詳的「不曾回來過」，最後一首「心花開」，台上台下一起大合唱，現場歌迷們聽得如癡如醉。

觀光局評為「2020臺灣經典山城小鎮」的關山鎮，是土地面積全國最小的「鎮」，關山是全國少數PM2.5低於12空氣品質良好的地方。

台東縣關山鎮長戴文達表示，關山好山、好水、好空氣，不論是生活機能條件或是極具口碑的農特產品，都會是全國民眾的首選，希望藉由各類活動，讓大家瞭解、進而喜歡上關山，他說今年活動非常成功，允諾一定會持續舉辦，期待大家明年再相會。

(中時 )