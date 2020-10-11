被視為鐵飯碗的公務員真的很加分嗎？有網友指出，最近友人考上高考，想「開把」之前心儀的女同事，不知道公務員對把妹有加分嗎？成功機率高不高？貼文一出，引起兩方論戰，不料有過來人竟直接回「負分」。

網友發文詢問，考上公務員把妹成功的機會高嗎？（圖／截自PTT）

原PO在PTT發文指出，友人之前在一家私人企業上班，很哈裡面某個女同事，不過據他描述，好像是他自己偷偷喜歡對方，如今友人考上高考，現在開把那位女同事，不知道成功的機會高不高？想詢問大家有沒有這方面類似的經驗？

貼文曝光後，沒想到有許多網友都不認同有加分作用，紛紛留言「負分拉，公務員的平常生活一生」、「公務員的直觀薪水實在太普，真的能體會公家機關好處的很多都是結婚後」、「以為換工作別人就會喜歡他，是不是搞錯了什麼」。還有一名過來人說以前做過公務員，最難過的是下班竟然沒有話題跟女友聊，說不出自己今天有經歷什麼有意義的事。

但也有網友說「絕對有！看一堆人想要跟公務員聯誼就知道」、「打臉一卡車的人，什麼叫不上進」；有網友認為公務員的優勢不在於收入多寡，而是穩定的收入與規律作息，還能充分利用假日做自己想做的事，這方面對於另一半比較有吸引力。

中天新聞 心酸！公務員忙審紓困金 母親節公所加班

(中時新聞網)