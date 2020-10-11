勞動部勞動力發展署中彰投分署職業訓練師陳永尉，擔任訓練師14年來，已培育超過600名學員，桃李滿天，遍及裝潢業。（盧金足攝）

曾代表我國拿下第32屆國際技能競賽家具木工金牌的勞動部勞動力發展署中彰投分署職業訓練師陳永尉，自2006年擔任訓練師協助600多名結訓學員投入木工行業，還對身障學員特別調整教學方式，「建築物裝修木作班」通過職能導向課程品質認證，榮獲勞動部勞動力發展署年度績優服務人員-最佳訓練師資獎。

陳永尉的父親是木工師傅，從小就在木工工廠長大，耳濡目染對木工產生興趣，選擇就讀大甲高中的家具木工科，被選為第32屆國際技能競賽國手，拿下家具木工職類金牌。

陳永尉猶記當年在頒獎會場，一名木工前輩對他說了一句話，「希望他能為往後的木工行業人才傳承盡點心力」，也因這句話，讓他在業界發展多年後，決定投入木工教學，來到當時的中區職訓中心（中彰投分署前身）擔任訓練師，希望把一身技藝繼續傳承下去。

「各班職訓學員都來自不同背景，程度也不一」，陳永尉表示，學員年齡層從15歲到60幾歲都有，在帶班方面需要付出更多心力，遇到行動不便的身障民眾來參訓，他也會依學員需求來調整教學方式，提升訓練成效，希望學員訓後都能順利就業。

他擔任訓練師14年來，已培育超過600名學員，至今桃李滿天，遍及裝潢業，裝潢現場常見到結訓學員穿著分署的制服在工作，許多零基礎的學員在經過半年培訓後，都能在施工現場獨當一面，能在木工領域作育英才，學員到職場發揮所長，喊他一句「陳老師」，充滿成就感。

勞動力發展署中彰投分署表示，今年最後一期「建築物裝修木作班」開始受理報名，至10月30日止，詳細課程資訊可上中分署網站首頁連結招生訊息查詢招訓簡章，或連結台灣就業通網站線上報名。

(中時 )