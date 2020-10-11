昨天是雙十國慶，前高雄市長韓國瑜稱中華民國正面臨風雨飄搖、內外夾擊，高雄市長陳其邁則痛批是國民黨老派政治語言，更直指國內問題是出在國民黨。臉書粉絲專頁「聲量看政治」昨根據即時新聞社群聲量分析，發現總統蔡英文居冠；其次是韓國瑜，該粉專不禁表示「韓國瑜似仍不可小覷」。

去年韓國瑜執政任內，高雄展覽館舉辦睽違20年國慶升旗典禮，街頭更是「青天白日滿地紅」國旗海。高市府今年取消國慶升旗典禮，只在澄清湖辦健走有升旗，由副祕書長張家興代表巿長，率其他首長出席，主要道路還以影響行車視線，不再插設國旗。對此，陳其邁回應，應該來駁二看看，就知道有很多年輕人、父母、市民用不同的活動慶祝。

韓國瑜昨提到，中華民國109年生日真的面臨風雨飄搖、內外夾擊，幾十年來沒有像此時此刻，這麼風雨飄搖、危險；外部有不停的軍事壓力、內部大家分歧四想。陳其邁則回批，這是國民黨很老派的政治語言，更直指國內問題是出在國民黨。

「聲量看政治」粉專則據12小時的即時新聞社群聲量分析，並以總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統吳敦義、台北市長柯文哲、韓國瑜5人互比，5人的聲量分別以蔡英文暫居五人第一，佔53.49%；其次是韓國瑜，佔20.93%；第三是馬英九，佔16.52%；第三名為吳敦義，佔4.88%；最後則是柯文哲，僅佔4.19%。該粉專直呼「韓國瑜似仍不可小覷」。

(中時新聞網)