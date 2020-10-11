「只要學生願意，即使是周末假日，也會有老師陪伴。」面對中輟生，許多人總是無奈的兩手一攤，但宜蘭縣三星國中校長張煇志不放棄，透過各種方式，幫助孩子找到未來，他獲得今年師鐸獎。

張煇志將社區內一處老舊派出所改建為「三星製造未來假日學校」，集結不同專業領域，農夫、軍人、木工、水電工等近50位師資陣容，透過職業試探教育、生命教育、環境教育等多元課程，讓少了大人陪伴、中輟或學習成就較低的孩子，不再在周末假日四處遊蕩，而能利用時間學習新技能，探索未來職涯方向。

「透過實作訓練，許多原本不愛唸書、覺得知識無用的孩子，會因為遇到技能盲點，而開始主動學習知識理論，進而重返課堂。」在張煇志多方努力下，三星國中的虛弱體質有了改變，少子化趨勢下，不但每年新生人數不減反增，增加人數比率更高居全縣國中之冠。

張煇志大學讀的是藥學，卻受當時還是女友的老婆影響，轉攻教育，對他來說，成為老師，一開始或許只是誤打誤撞，談不上什麼熱情與使命，「要說夢想，小時候想做縣長呢！」

他說，老師的工作會經常看見需要，也會經常看見看不慣的事，「但不能只是看不慣啊，要去做、去改變！」因此，縣長上身的張煇志，從師20年來做了許多令人意想不到的事。

例如，擔任蘇澳國中校長時，他運用之前借調宜蘭縣府教育處擔任全縣環境教育承辦人期間所學到的環境教育專業能力，將學校建置成宜蘭縣第一個環境教育示範校園，自行開發電力、規畫全校雨水回收系統，成果咋舌到把行政院各部會獎項都得了一遍。

關心學校、關心社區與環境，張煇志更關心孩子；來到三星國中，他看到近7成學生來自弱勢家庭，看到學校競爭力低落，入學人數每年遞減，於是著手改變，不但要讓社區及家長改觀，避免學校競爭力邊緣化，更要提高弱勢孩子學習能力，避免學生競爭力邊緣化。

(中時 )