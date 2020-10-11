台海局勢升溫，有網友好奇如果有天台灣被佔領，那麼台灣公務員的下場會如何？此議題引發網友兩極討論，有網友認為應該沒差，基層公務員還是會留用，但中高階主管一定會換掉；不過，也有網友認為，可能一開始公務員會留用，但等幾年後，就會整批被替換掉，有的公務員可能下場會很慘。

網友Scathach在批踢踢以「打完仗被佔領後，公務員會怎麼樣？」為題，發文表示，「歷史上戰爭的例子多不勝數，但很少有提到公務員的下場，有人說佔領者需要熟悉當地的公務員幫忙統治，所以會善待公務員，而也有人說人家根本不屌你，視同平民處理，究竟一個國家被佔領後原本的公務員會怎麼樣？大家是怎麼想的」？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

此話題引起網友熱烈議論，有網友認為，「剛開始一定還需要公務員幫忙管理阿！至少好幾年吧」、「中國只會處理台獨，為中華民國效忠的公務員當然不會怎樣，正因為是中華民國的公務員，視同認同兩岸同屬一個中國嘛」、「基層日子應該照過啦！中高肥缺才會換」、「沒事也不會砍公務員吧！自己管理的好，沒惹他們，他管你幹麻。不過高層應該可能會被換掉，政務官那種一定被換掉的」。

網友留言。（摘自批踢踢）

但也有另外一派網友表示，「我記得228是先殺醫生，然後其他高知識份子，有腦的都殺」、「看是什麼公務員，初期一定留用很多，但幾年後就會被新人替換掉，退休金大概就只剩下一點點，軍人直接發配邊疆，如果動亂，大概會先被當黑五類清算鬥爭」。

(中時新聞網)