58歲「星爺」周星馳從影40年，開拍無數膾炙人口的電影，像是《唐伯虎點秋香》、《賭聖》、《少林足球》等，不僅捧紅許多巨星，經典台詞也流傳至今。不過，最近傳出他深陷財務危機，被前女友和金主告上法院討債，傳出金額高達台幣10億。

根據《網易新聞》報導，周星馳相戀13年的前女友于文鳳，交往期間多次幫忙投資房地產，周星馳也會支付佣金給她，公私分明。但是，2010年兩人分手後，于文鳳向他索討港幣8000萬的佣金，聲稱只拿到1000萬，於是把周星馳告上法院，下個月即將開庭。

除了被于文鳳追債，周星馳2016年與大陸投資人簽下對賭協議，承諾4年內總利潤須達到10.4億元人民幣，未達標就要補償，前3年公司營運雖然順利，但第4年卻只收到1.6億元，離目標還有一段大差距，現在對賭協議的日期已到，投資人向周星馳討債，加上于文鳳的份，兩方的金額換算台幣高達10億。

據悉，周星馳名下的豪宅可不少，日前傳出他約價值台幣42億「超級豪宅」換現金脫困，常共同拍片的「小龜」黃一山指出若手上沒金錢，周星馳確實很有可能會賣房產，但也有知情人士表示，他一點都不想走上賣房一途。

(中時新聞網)