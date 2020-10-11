鈕大可樂團演唱[台中我愛上了]，在場貴賓一起共舞。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

「2020台中樂器節」10日起連續2天在后里區麗寶樂園渡假區登場，昨晚開幕晚會，由在地樂團阿比百樂團、資深音樂人鈕大可樂團、視障團體黑墨鏡樂團與玫瑰紅樂團輪番演出；長笛、薩克斯風及爵士鼓決賽也一決高下，選手年紀最小7歲到最大64歲，即興演奏緊張刺激，吸引許多民眾前往聆聽。

今年台中樂器節回到后里盛大舉辦，除有在地樂器產業市集，更安排國內知名樂團及在地新秀登台演出，每年令人期待的樂器演奏比賽決賽也熱鬧登場。

阿比擺樂團邀請薩克斯風大專社會組第三名鍾少軒上台一起演出。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

文化局長張大春表示，台中后里是樂器的故鄉，文化局每年持續舉辦樂器演奏賽，除推廣在地樂器產業、也提供舞台給在地音樂人才，現場除可選購老師傅們精心打造的樂器，更能免費欣賞樂團精彩表演，歡度國慶連假。

比賽共分成長笛、薩克斯風及爵士鼓3種樂器共6個組別，參賽者年齡層相當廣，從年紀最小7歲到年紀最大64歲，共47位好手一較高下。

此外，麗寶OUTLET MALL的「愛秀舞台」也安排在地樂團接力登場，包括東聲薩克斯風樂團、劉耀明老師、大自然樂團、美冠樂器薩克斯風樂團、輝鴻爵士鼓、無樂不奏樂團等，國立台灣交響樂團附設青年管樂團更將伴隨著科莫湖水舞，帶來國際級的音樂饗宴。

文化局指出，為期兩天的樂器市集則邀請在地樂器廠商參與，邀請擁有三、四十年經驗的樂器老師傅們，巧手打造具地方代表性的樂器，歡迎民眾前來體驗選購，還可兌換精美宣導品，更多活動資訊請上官方粉絲專頁查詢。

(中時 )