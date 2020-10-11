北部警察局一位已婚黃姓員警亂搞婚外情，竟玩上學弟新婚一年多的護士妻子，東窗事發後，兩個人皆依妨害家庭罪被起訴。刑事部分因通姦罪違憲，法官判免訴；民事部分法官則判學長需賠償學弟35萬元。

據判決書指出，學弟與妻子兩人於2018年結婚。他當庭控訴，黃姓學長為有婦之夫，卻逞私欲多次跟妻子偷偷約出去，甚至還在2019年12月間甜蜜出遊兩天一夜，他在同月某日間發現妻子與學長一同走進一間飯店，便會同徵信社人員一同前往抓姦，事情才曝光。

而學弟的妻子也向他坦承，在當天兩人有發生一次性行為，他不堪受辱，且此舉已嚴重侵害他的配偶權及名譽，便向學長求償70萬元。而黃男在開庭時未到庭，也未提出書狀或任何聲明及陳述。

法院經查後認定，黃男明知護理師為學弟的妻子，卻仍介入對方婚姻，還與其發生性行為，此舉足以破壞學弟與妻子間婚姻的幸福美滿，影響兩人的共同生活。酌以原告婚姻狀態、生活影響程度、兩造警察身分後，認判賠35萬元為適當。全案可上訴。

(中時新聞網)