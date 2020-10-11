◎揭祕全球必訪浪漫玫瑰園 臺北玫瑰園就在你身邊

英國人熱愛玫瑰與園藝的程度舉世聞名，在英國至少有2座世界級的玫瑰園值得一訪。首先是位於阿爾布萊頓的大衛奧斯汀玫瑰園，2英畝的土地上種植了超過700個玫瑰品種，都是這位傳奇玫瑰育種大師的心血結晶，是玫瑰愛好者此生必訪的朝聖地。

◎嘉市光影藝術展 夜遊星空步道

雙十假期就要去嘉義市北香湖公園，體驗比愛麗絲夢遊仙境更加酷炫的夜遊光影藝術展「光織影舞」，7大光藝術裝置主題展區拍照打卡最網美，每晚6至10時有雷射燈光秀，呈現以大地為畫布、光影為筆墨的電影臨場感。

◎阿里山姊妹潭 美如天空之鏡

林務局推出轄下12處國家森林遊樂區任1處享免費入園1次優惠，期限到年底，阿里山森林遊樂區中秋連假前2天入園人次就超過1萬人，居全台之冠。攝影達人黃源明推薦這個時節，「姊妹潭」潭水飽滿，是阿里山遊樂區必訪景點，湖面被檜木林環繞的美景宛如天空之鏡。

◎航班大減 咖啡廳推星空帳篷吸客

新冠肺炎衝擊下，國際航班幾乎停飛，高雄國際機場冷颼颼，排班計程車個個苦哈哈。伴手禮、餐廳幾乎等不到遊客，只能乾瞪眼。機場旁的咖啡廳，原本賣點為喝咖啡賞飛機，如今航班大減祭出新亮點，以「網美帳篷」吸客。

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(中時新聞網)