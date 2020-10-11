眼見「小皇帝」詹姆斯在總冠軍賽G5最後關頭，選擇切入吸引防守，然後回傳給丹尼格林三分出手沒進，身為頭號「詹黑」的《FOX Sports》球評貝勒斯，怎麼可能錯過這個痛批詹皇懦弱的大好機會，「他在整個職業生涯只會逃避責任！」
「不要替詹姆斯找藉口，也不要聽他說什麼可以忍受丹尼格林三分空檔出手沒進，大錯特錯！」貝勒斯發推表示，「他一直在逃避責任，他整個職業生涯都是這樣逃避責任，他打出一場可排生涯前3的季後賽，必須自己執行那一投。」
「詹姆斯身高6呎9吋，吉米巴特勒6呎7吋，詹姆斯必須靠自己出手來贏下生涯第4冠，並非丹尼格林，」貝勒斯發推補充，「詹姆斯本來可在距離籃框5英尺位置出手，或是強勢進攻製造罰球，他的狀態火燙，至少可罰進1球打平。」
不管怎樣，光看總冠軍賽G5讀秒階段的吹判尺度，就算詹姆斯與安東尼戴維斯再拚命，也比不上裁判把吉米巴特勒送上罰球線速度，貝勒斯這種完全「結果論」說法，只是他想努力唱衰詹姆斯的方式之一，或許等到湖人封王，他又會改口了！
(中時 )
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