LAKER NATION: Don't let LeBron get away w saying he'll "live with" a wide-open missed 3 by Danny Green. WRONG. He's been shirking his duty, deflecting blame this way his whole career. He had played one of his top 3 playoff games ever. HE HAS TO TAKE THAT SHOT. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) October 10, 2020

眼見「小皇帝」詹姆斯在總冠軍賽G5最後關頭，選擇切入吸引防守，然後回傳給丹尼格林三分出手沒進，身為頭號「詹黑」的《FOX Sports》球評貝勒斯，怎麼可能錯過這個痛批詹皇懦弱的大好機會，「他在整個職業生涯只會逃避責任！」

「不要替詹姆斯找藉口，也不要聽他說什麼可以忍受丹尼格林三分空檔出手沒進，大錯特錯！」貝勒斯發推表示，「他一直在逃避責任，他整個職業生涯都是這樣逃避責任，他打出一場可排生涯前3的季後賽，必須自己執行那一投。」

「詹姆斯身高6呎9吋，吉米巴特勒6呎7吋，詹姆斯必須靠自己出手來贏下生涯第4冠，並非丹尼格林，」貝勒斯發推補充，「詹姆斯本來可在距離籃框5英尺位置出手，或是強勢進攻製造罰球，他的狀態火燙，至少可罰進1球打平。」

不管怎樣，光看總冠軍賽G5讀秒階段的吹判尺度，就算詹姆斯與安東尼戴維斯再拚命，也比不上裁判把吉米巴特勒送上罰球線速度，貝勒斯這種完全「結果論」說法，只是他想努力唱衰詹姆斯的方式之一，或許等到湖人封王，他又會改口了！

(中時 )