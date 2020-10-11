罷韓後全台掀起罷免潮，民進黨桃園市議員王浩宇也成了討伐對象，日前罷免連署第二階段達標，王浩宇宣布「將做出一個對得起台灣的重要決定」，強調自己不會放棄。今（11）日王浩宇提到，因為不常跑場遭煽動在中壢看不到他，但他堅決表示「跑紅白帖，不會是我的第一順位」，就算被罷免也不會改變。

對於遭連署罷免，王浩宇3日在臉書表示，「有點累了。國民黨動員的罷免連署，如果達標後，我將做出一個對得起台灣的重要決定」，強調自己不會放棄，若放棄了，誰還會半夜監督路平、得罪瀝青廠商、守護路平？誰會得罪財團，也要守護環保、守護勞工權益？

今日王浩宇指出，「他們一直煽動說中壢看不到我」，議員只要到處跑場上香、敬酒、致詞就會被看到，但他偏不要，認為這不是工作重點，應將心力放在每個月的幾百份公文、幾十場會勘，真正幫中壢解決問題，並霸氣喊話「就算被罷免，也不能改變。」

對此，網友表示「我尊重你，每個議員都有自己特色，做好自己」「這也是我不懂的點，人民選議員出來專門跑紅白帖？」「這樣的議員，才是真正專業的議員」，不過也有人認為，「年輕人終究是年輕人」，這種台灣人的人情義理要慢慢體會。

跑紅白帖，不會是我的第一順位。 他們一直煽動說中壢看不到我。但議員只要到處跑場上香、敬酒、致詞，就會被看到，我就不要。因為這不是我的工作重點，我的工作重點，是每個月的幾百份公文、幾十場會勘，真正幫中壢解決問題。 就算被罷免，也不能改變。 由王浩宇發佈於 2020年10月10日 星期六

(中時新聞網)