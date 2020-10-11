大聯盟季後賽進行到兩聯盟冠軍系列賽，美國聯盟率先開打，首戰於台灣時間明天上午7點半在教士隊主場進行，由太空人對戰光芒，賽制是7戰4勝制，連打7天沒有休息。雙方先發投手也已排出，太空人由瓦德茲（Framber Valdez）掛帥，光芒是前塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）。

太空人例行賽勝率29勝31敗還不到5成，以美聯西區第二名晉級季後賽，卻連勝中區冠軍雙城、西區冠軍運動家，以下剋上之姿挺進聯盟冠軍戰，遭遇美聯戰績最佳的光芒隊。

瓦德茲是年輕左投，例行賽登板11次、10場先發，仗著犀利的曲球，拿下績5勝3敗、自責分率3.57，投70.2局送出76次三振。外卡賽首場對雙城後援5局被敲2安、無失分，分區賽對運動家先發7局只失2分，生涯首次參加季後賽，前兩戰都拿下勝投。

史奈爾例行賽先發11場，戰績4勝2敗、自責分率3.24，季後賽先發2場，外上賽對藍鳥投5.2局只被敲1安打，無失分拿下勝投，並飆出9次三振。但分區賽對洋基先發5局挨3轟，失4分吞下敗戰，季後賽1勝1敗、自責分率3.38。

太空人第2戰先發投手亦已排定，由麥卡勒斯（Lance McCullers）出馬，他在季後賽先發1場，對運動家首戰投4局被敲8安、含3發全壘打，失掉5分，其中4分是自責分，最後無關勝負。

至於光芒隊第2戰先發投手尚未確定，推測應以老將莫頓（Charlie Morton）的機會較大。

(中時 )