蔡英文總統昨天在國慶演講時宣示她有決心維持兩岸的穩定，也表示在一定的條件下，願意促成兩岸的和解及和平對話。國民黨大陸事務部今質疑，民進黨對海峽論壇事件的做法，卻與此相背，「令引戰者成為英雄，溝通者被汙名打擊」。

國民黨原要派團出席今年舉辦的海峽論壇，由前立法院長王金平率團出發，但過程中發生「求和說」爭議，國民黨面對國內反對聲浪、民進黨冷嘲熱諷，以及等不到央視道歉，遂取消海峽論壇行程。

對於蔡總統所發表談話，國民黨大陸部認為，追求和平和對話永不嫌晚，蔡總統早該採取這樣的方向和態度，也希望之後能以具體的作為，來彰顯維護兩岸和平的決心。

國民黨大陸部表示，對於蔡總統呼籲穩定兩岸關係，和希望開啟兩岸對話，這一直是國民黨一貫的主張。也呼籲大陸方面採取進一步行動， 落實大陸領導人所說的不稱霸，在兩岸關係上能夠求同存異、相互尊重。

國民黨大陸部也特別提到，儘管蔡總統呼籲兩岸開啟對話，但對海峽論壇事件的做法，卻與此相背，「令引戰者成為英雄，溝通者被汙名打擊」。若蔡總統真有心要開啟兩岸對話，應該要從自己改變起，也應該嚴格約束民進黨人士，不要再動輒傷害為兩岸對話付出的同胞，以彰顯維護兩岸和平的決心。

(中時 )