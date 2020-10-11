香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日示警，不能忽視冬天新冠疫情情況，一旦在高危點做不好防疫措施，香港或會有數萬人染疫，逾千人病歿。

星島日報報導，袁國勇早上出席電台節目時表示，香港爆發第三波疫情以來，未曾連續14天本地零確診，加上政府在第三波未完時已放寬防疫措施，近日的無源頭個案，仍屬第三波尾段的延續。

香港第三波疫情仍未完結，袁國勇預計，香港最快要到明年9月才能全民接種新冠病毒疫苗。

預料新冠病毒在冬季的存活時間更長，袁國勇認為，不能忽視冬天情況，並警告一旦在高危點做不好防疫措施，香港或會有數萬人染疫，逾千人病歿，籲市民善用手機拍照記錄行蹤，方便日後一旦需要的追蹤工作。

袁國勇表示，疫苗最快明年6至7月抵港，到明年9至10月便可全民接種，即是市民仍要「捱多一年」。

袁國勇強調，現時最重要是盡量為病徵輕微的人士檢測，同時討論是否要在法律上強制有病徵的人士檢測。

另一方面，大陸過去一日新增21宗新冠肺炎確診個案，全部屬境外輸入個案，分別來自上海、廣東及四川等，另增23名無症狀感染者，累積感染個案增至85557宗，4634人死亡。

值得關注的是，山東青島市新增3名當地無症狀感染者，均與青島市胸科醫院有關。

(旺報 )