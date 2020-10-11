宜蘭縣員山鄉台北榮民總醫院員山分院保護室，在今天（11日）上午9時許發生火警，疑因有病患使用打火機點燃約束帶，火警僅造成牆面部分燻黑，消防人員共疏散58名病患。

宜蘭縣消防局接獲報，指該院某大樓一樓發生火警，消防局派遣宜蘭等消防分隊，出動12輛各式救災車輛、20人前往現場救災，疏散58名病患至室外安全處所避難。

起火地點為一樓內保護室，院方發現後立即使用滅火器撲滅火勢，消防局研判，火警發生原因為病患在保護室內使用打火機點燃約束帶，造成保護室牆面部分燻黑。

(中時 )