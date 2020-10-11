榮總員山分院傳火警 緊急疏散58人 11:432020/10/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北榮民總醫院員山分院今傳發生火警，所幸火勢迅速撲滅，僅造成部分牆面燻黑。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣員山鄉台北榮民總醫院員山分院保護室，在今天（11日）上午9時許發生火警，疑因有病患使用打火機點燃約束帶，火警僅造成牆面部分燻黑，消防人員共疏散58名病患。 宜蘭縣消防局接獲報，指該院某大樓一樓發生火警，消防局派遣宜蘭等消防分隊，出動12輛各式救災車輛、20人前往現場救災，疏散58名病患至室外安全處所避難。 起火地點為一樓內保護室，院方發現後立即使用滅火器撲滅火勢，消防局研判，火警發生原因為病患在保護室內使用打火機點燃約束帶，造成保護室牆面部分燻黑。 (中時 ) #榮總 #員山 #宜蘭 #火災 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 榮總員山分院傳火警 緊急疏散58人 11:432020/10/11 社會 北農常董遭爆 兩手暴利賺百萬 04:102020/10/11 地方新聞 疑助12港人偷渡來台 9人被捕 04:102020/10/11 兩岸要聞 力麗邀優人神鼓 明池水劇場演出 04:102020/10/11 產業．科技 人民幣衝太快 人行果斷出手 04:102020/10/11 全球財經 台中慈濟等嘸人 童綜合產房熱鬧 04:102020/10/11 生活新聞 台中大里早餐店火警 一人嗆傷送醫無生命危險 14:142020/10/10 社會 王子多人運動女星應援 04:102020/10/11 娛樂新聞 男加688元霸王油落跑 法官因這理由重罰 他慘繳58倍罰金 08:382020/10/11 社會 促香港做好防疫 港專家警告：冬天恐數萬人染疫逾千人死 11:482020/10/11 兩岸 社會熱門新聞 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 抹茶山還魔神仔山？押隊學長背被竹子狂戳 回頭一看臉色慘白 - 社會 宜蘭秘境海灘超兇 學姊遇「鬼拉人」 當地人爆：沒人敢去 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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